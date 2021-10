Vodafone lancia la nuova offerta di rete fissa con smart tv, console o telecamera smart

Vodafone è protagonista di una nuova campagna promozionale per sponsorizzare l'ultima novità del pacchetto per la rete fissa. Da questo mese, infatti, l'operatore telefonico dà ai suoi clienti la possibilità di aderire ad un'offerta per la casa e di acquistare in un unico pacchetto un prodotto a scelta tra smart tv, console e telecamera smart.

Si tratta di una promozione che unisce il meglio della connettività di rete Vodafone ed il meglio della tecnologia per la casa. La promozione è compatibile aderendo ad un'offerta Fibra o a un Family Plan.

Le smart tv presenti nelle nuove offerte Vodafone sono di nuova generazione e permettono di vedere i canali anche dopo l'imminente switch off al DVB-T2 che avverrà il 20 Ottobre. Si può accedere all'offerta direttamente negli Store Vodafone, ma prossimamente sarà disponibile anche l'acquisto online con assistenza dell'operatore.

Come dicevamo poco sopra, Vodafone dà anche la possibilità di acquistare una console da gioco a partire dalla seconda metà di Ottobre 2021, oppure il V-Home Mini che permette di migliorare il monitoraggio ed il comfort della propria casa gestendo tutti i dispositivi connessi dallo smartphone.

Tutti i dettagli dell'offerta sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale della promozione Vodafone.

