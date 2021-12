Vodafone lancia offerte Beta per nuovi clienti e portabilità: si parte da 7 Euro al mese

Se da una parte WindTre prepara le offerte di portabilità GO Digital per il mese di dicembre, dall’altra la rivale Vodafone lancia nuove offerte mobili denominate BETA con prezzi a partire da 7 Euro al mese. Si tratta di pacchetti dedicati a nuovi clienti e utenti interessati alla portabilità: vediamoli nel dettaglio.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, le promozioni in questione sono rivolte a un numero ridotto di clienti ma restano pur sempre interessanti: un esempio importante è BETA Unlimited che include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale fisso e mobile, SMS illimitati e 50 Giga di Internet in 4G, il tutto a soli 7 Euro al mese senza contare sconti e promozioni. L’offerta sarà attivabile soltanto da clienti nuovi che effettueranno portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e un numero limitato di operatori virtuali.

Altrimenti, si passa a BETA 100 Digital Edition con il medesimo pacchetto mensile, eccetto per i 100 Giga mensili di traffico Internet in 4G. In questo caso la tariffa passa a 7,99 Euro al mese al posto dei normali 9,99 Euro al mese. Anche qui sarà necessario essere nuovi clienti ed effettuare la portabilità da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri brand minori.

Altri utenti potranno optare per BETA 50 Giga, identica a Beta Unlimited ma con costo pari a 9,99 Euro al mese e attivabile soltanto da clienti che vogliono un nuovo numero. Degna di nota è anche BETA International, offerta con minuti illimitati verso qualsiasi numero italiano e numero di Vodafone Romania; verso gli utenti di Vodafone Albania saranno disponibili 1000 minuti, mentre verso qualsiasi altro Paese esteri saranno disponibili 300 minuti. Anche gli SMS saranno illimitati, mentre il traffico dati mensile è pari a 50 Giga. Il prezzo? 9,99 Euro al mese, con attivazione da nuovi clienti anche in caso di portabilità da qualsiasi operatore mobile.

L’operatore britannico ha all’attivo anche un’offerta speciale per Under 18 da 9,99 Euro al mese.