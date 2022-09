Vodafone lancia due offerte mobili Bronze nei negozi, si parte da 7 euro al mese

La lista delle offerte Vodafone per la portabilità del mese di settembre 2022 si aggiorna con l’aggiunta dei bundle Bronze e Bronze Plus da 7 euro al mese, disponibili fino a nuova comunicazione presso i negozi aderenti dell’operatore telefonico di origine britannica.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, Vodafone ha deciso di chiudere la commercializzazione del pacchetto Vodafone Special Giga da 7,99 euro al mese rilanciando Vodafone Bronze Plus con lo stesso prezzo mensile e Vodafone Bronze da 7 euro al mese, prima disponibile solo fino al 18 settembre e ora attiva fino a nuova comunicazione.

Analizziamo i due pacchetti: Vodafone Bronze da 7 euro al mese include SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero telefonico italiano, fisso o mobile, e 50 Giga di Internet in 4G, e il costo di attivazione è pari a 0 euro. Questa offerta specifica è accessibile ai nuovi clienti Vodafone che provengono da Iliad, Postemobile, Lyca, Fastweb e alcuni MVNO.

Segue dunque Vodafone Bronze Plus da 7,99 euro al mese, con supporto a Prova Vodafone per pagare la prima mensilità soltanto 4,90 euro. In questo caso si ottengono sempre minuti e messaggi illimitati verso i numeri nazionali, assieme però a 70 Giga in 4G. Se si attiva il pagamento Smart Pay tramite carta di credito, allora si ricevono 50 Giga aggiuntivi per un anno. L’attivazione è sempre gratuita, ma non può essere effettuata dai clienti Kena, ho., Very, TIM e WindTre.

