Vodafone lancia le offerte Special Minuti CB: chi può attivarle e cosa includono

Le promozioni Vodafone Infinito di agosto 2021 non sono le uniche proposte dall’operatore telefonico britannico per questo mese. Assieme a esse, infatti, appaiono nel catalogo Vodafone anche diverse offerte personalizzate Special Minuti CB, le quali sono attivabili solo da clienti selezionati e partono da 6 Euro al mese: ecco cosa offrono.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, le proposte disponibili variano sia per pacchetto che per prezzi, i quali sono diversi a seconda del cliente a cui vengono rese attivabili. Tutte prevedono un costo di attivazione di 1 Euro e l’addebito mensile verrà effettuato sul credito residuo; infine, i clienti privati noteranno la loro disponibilità tramite un SMS a loro dedicato, oppure tramite l’area "Fai Da Te" sul sito ufficiale Vodafone, l’app My Vodafone o presso negozi Vodafone aderenti.

Chiariti questi dettagli, vediamo quali sono le offerte Special Minuti CB in questione:

Vodafone Special Minuti 7GB offre minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e 7 Giga di rete mobile 4G ai seguenti prezzi: 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro, 10 Euro, 12 Euro;

offre minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e 7 Giga di rete mobile 4G ai seguenti prezzi: 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro, 10 Euro, 12 Euro; Vodafone Special Minuti 30GB propone sempre minuti illimitati verso tutti, ma con 30 Giga di traffico mobile, ai seguenti prezzi: 9 Euro, 11 Euro, 13 Euro, 16 Euro, 18 Euro, 20 Euro, 21 Euro o 22 Euro;

propone sempre minuti illimitati verso tutti, ma con 30 Giga di traffico mobile, ai seguenti prezzi: 9 Euro, 11 Euro, 13 Euro, 16 Euro, 18 Euro, 20 Euro, 21 Euro o 22 Euro; Vodafone Special Minuti 50GB prevede minuti illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico Internet in 4G i seguenti prezzi mensili: 11 Euro, 12 Euro, 14 Euro, 16 Euro, 18 Euro, 21 Euro, 22 Euro, 23 Euro, 24 Euro o 25 Euro;

prevede minuti illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico Internet in 4G i seguenti prezzi mensili: 11 Euro, 12 Euro, 14 Euro, 16 Euro, 18 Euro, 21 Euro, 22 Euro, 23 Euro, 24 Euro o 25 Euro; Vodafone Special Minuti 100GB offre minuti di chiamate senza limiti e 100 Giga di traffico mobile 4G ai seguenti prezzi: 13 Euro, 14 Euro, 16 Euro, 18 Euro o 21 Euro.

Ricordiamo ancora una volta che, trattandosi di offerte ad personam, possono variare ulteriormente nei prezzi a seconda della specifica personalizzazione per il cliente selezionato.

