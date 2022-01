Vodafone lancia già la promo di San Valentino: ecco Red Pro 5G con doppi Giga per un anno

Oltre alle varie offerte di portabilità Vodafone attive a gennaio 2022, presso il portale web dell’operatore telefonico di origine britannica è possibile trovare una nuova promozione dedicata a San Valentino. Giocando d’anticipo, Vodafone ha lanciato Red Pro 5G con Giga doppi per un anno.

A partire da oggi e fino al 20 febbraio 2022, salvo cambiamenti improvvisi da parte della società, tutti i nuovi clienti Vodafone potranno attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore per accedere a un pacchetto dati speciale.

Vodafone Red Pro 5G viene proposto, infatti, con SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, minuti sempre illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea e 100 Giga di Internet a 14,99 Euro al mese complessivi, con addebito Smart Pay (ergo tramite carte di credito, prepagate o conto corrente).

I 100 Giga resteranno disponibili per un anno, mentre poi si abbasseranno a 50, e saranno utilizzabili anche in 5G se in possesso di uno smartphone compatibile e se localizzati in zone coperte dallo standard di quinta generazione. Infine, si segnala che l’attivazione costerà 6,99 Euro, al quale andrà sommato poi un ammontare pari alla prima mensilità. Se siete interessati, allora vi invitiamo a recarvi sul sito dedicato all’offerta.

Intanto, Vodafone ha concluso i test della prima iSIM con Qualcomm.