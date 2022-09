Vodafone lancia RED Max Under 25, la nuova offerta che regala 20 Euro di credito PSN

Vodafone annuncia oggi la nuova offerta per i giovani, battezzata RED Max Under 25. Si tratta di un’iniziativa promozionale valida fino al 20 Ottobre 2022 salvo proroghe, che coinvolge i giovani clienti con massimo 25 anni compiuti.

Tutti i ragazzi under 25 che sottoscriveranno una nuova SIM con l’offerta RED Max Under 25 avranno la possibilità di scegliere tra:

20 Euro di credito per il PlayStation Store

Tre mesi di NOW Entertainment

La promozione include 100 gigabyte di navigazione al mese in 5G, e minuti ed SMS illimitati a 9,99 Euro. Compresa nel bundle anche l’opzione Rete Sicura, che protegge il proprio dispositivo mobile dagli attacchi online e, se attivata con SmartPay, anche Vodafone Club che offre ogni mese sconti e vantaggi esclusivi.

Inoltre, con RED Max Under 25 Vodafone vuole anche incoraggiare i ragazzi ad utilizzare in maniera sempre più responsabile la tecnologia. Sottoscrivendo la promozione è possibile acquistare uno smartphone ricondizionato ad un prezzo vantaggioso. Questa iniziativa rientra nel programma “Vodafone EasyTech”, che vuole portare in tutti i Vodafone Store la migliore tecnologia presente sul mercato e la possibilità di acquistarla con soluzioni convenienti per gli utenti.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nella pagina dedicata sul sito Vodafone, dove sono presenti anche le informazioni su come sottoscriverla.