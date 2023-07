Vodafone lancia il nuovo servizio di connettività di rete fissa FWA 5G Indoor

Vodafone annuncia oggi il lancio del nuovo servizio di connettività di rete fissa FWA 5G Indoor, che vuole garantire ai clienti una copertura internet stabile e veloce ovunque: sia nelle grandi città che nei piccoli centri.

Il servizio, per cui tutte le informazioni sono disponibili direttamente sul sito web di Vodafone, prevede l’installazione di un router. Tale processo è semplice ed immediato e non richiede alcun intervento murario tanto meno di un tecnico esterno: una volta ricevuta SIM e router infatti si potrà fare tutto in autonomia ma in caso di problemi si potrà anche richiedere il supporto telefonico da parte di un tecnico specializzato.

La nuova offerta include il servizio FWA 5G Indoor con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, supportato dall’utilizzo del router di ultima generazione WiFi 6.

Vodafone evidenzia che la tecnologia FWA 5G è disponibile in 2800 comuni e copre oltre 3 milioni ai abitazione. “Grazie a FWA 5G di Vodafone, è possibile lavorare da remoto senza rallentamenti, guardare film in alta definizione e creare contenuti live in HD da diversi dispositivi contemporaneamente, utilizzare piattaforme di gaming online con un’esperienza di gioco senza pari” sottolinea l’operatore telefonico che rimanda alla pagina dedicata sul proprio sito.