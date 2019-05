Vodafone lancia 'Shake it easy', la nuova offerta per gli under 30

Nasce “Shake it easy”, la nuova offerta Vodafone rivolta agli under 30. Semplice, flessibile, senza vincoli, ricca di Giga validi anche nei Paesi dell’Unione Europea e con inclusi Segreteria Telefonica, Chiamami, Recall e 414: “Shake it easy” è pensata per soddisfare al meglio le esigenze dei giovani.

Disponibile a partire dal 13 maggio, l’offerta prevede due opzioni: 30 Giga di cui 10 Giga utilizzabili nei Paesi UE a 14,99€ al mese oppure 50 Giga di cui 20 Giga in UE a 16,99 € al mese. Entrambe includono minuti e SMS illimitati, Giga illimitati su social, chat, musica e mappe e 6 mesi gratuiti della piattaforma musicale TIDAL Inoltre, è possibile scegliere ogni mese la quantità di Giga che si preferisce direttamente dall’app My Vodafone senza costi di cambio piano.

I clienti che attivano “Shake it easy” con addebito su carta di credito o conto corrente avranno a disposizione ulteriori 30 Giga rispetto a quelli previsti nella propria offerta.

Tutto questo utilizzando la Giga Network 4.5G di Vodafone, la nuova generazione di rete che supera la soglia di 1 Gbps e integra i più moderni apparati con le soluzioni digitali più innovative.

Per i nuovi clienti “Shake it easy” è attivabile in tutti i negozi Vodafone e sul sito vodafone.it, mentre i già clienti possono attivarla direttamente dall’App My Vodafone o in tutti i negozi Vodafone.

A partire dal 13 maggio sarà attivabile anche la nuova “Shake Remix Unlimited Junior”, dedicata ai più giovani (8-15 anni) che include Protezione Bambino e l’app Keepers. L’offerta prevede Giga illimitati su chat, social e mappe + 20 giga, 300 minuti e minuti illimitati verso 2 numeri Vodafone e 50 SMS a 9.99€ al mese. In più, oltre a Segreteria Telefonica, Chiamami, Recall, 414, comprende il servizio Rete Sicura con Protezione Bambino e un anno di Keepers, la prima app contro il cyberbullismo, che permette ai genitori di monitorare e proteggere la navigazione dei bambini senza compromettere la privacy.

Shake Remix Unlimted Junior è attivabile in tutti i negozi Vodafone e sul sito vodafone.it