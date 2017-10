Vodafone lancia Shake Remix per creare le promozioni su misura

amplia ulteriormente l’offerta della linea, lanciando una nuova promozione battezzata, che permette agli utenti di costruire, letteralmente su misura, l’offerta adatta alle proprie esigenze.

Il tutto è possibile attraverso questa pagina. Non bisognerà fare altro che scegliere la quantità di traffico dati (da un minimo da 1 gigabyte a massimo 20 gb), minuti (da 100 a minuti illimitati) ed SMS (i tagli sono gli stessi per le chiamate), per vedere comparire il costo potenziale, su una base di 4 settimane ovviamente.

Le soglie, inoltre, potranno essere modificate ogni mese, un aspetto da non sottovalutare. In Shake Remix sono inclusi Tidal Premium e Vodafone TV, ed il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito o, ovviamente sul credito residuo nella scheda SIM.

Interessante anche notare che per il pagamento con carta di credito è incluso Pass Social & Chat e Pass Music.

La nostra prova, effettuata scegliendo 20 gigabyte, 1000 minuti e 100 SMS, ci ha fornito un preventivo di 22,5 Euro ogni quattro settimane. Quali sono le vostre esigenze?