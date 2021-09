Vodafone lancia Special Digital, le nuove offerte di portabilità da 7,99 euro al mese

Dopo il lancio dell’offerta convergente Vodafone Family Plan Netflix Edition nel corso di questo mese, l’operatore telefonico britannico ha deciso di rendere disponibili sul sito ufficiale nuove offerte Operator Attack denominate Vodafone Special Digital, aggiungendoci anche il 5G gratis per un mese. Vediamo l’elenco nel dettaglio.

Partiamo con Vodafone Special 100 Digital Edition, offerta che propone minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 Euro al mese, senza costi di attivazione e spedizione della SIM. L’attivazione, in questo caso, è effettuabile con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali eccetto ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e Rabona Mobile. Si segnala, inoltre, la possibilità di utilizzare il metodo di pagamento Easy Pay per il rinnovo: così facendo, Vodafone garantisce il blocco del prezzo per 24 mesi.

Vodafone Special Unlimited segue proponendo sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga, il tutto a 9,90 Euro al mese. La portabilità potrà essere effettuata soltanto da Kena Mobile, Lycamobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile, con attivazione dal costo pari a 12,10 Euro.

Ancora, troviamo Vodafone Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati assieme a 50 Giga in 4G a 7,99 Euro al mese, anche in questo caso senza costi di attivazione e portabilità effettuabile dagli stessi operatori virtuali visti con Vodafone Special 100 Digital Edition, con l’aggiunta però di Rabona Mobile.

Il 5G gratuito per un mese è abilitabile grazie all’add-on 5G Start, il quale permette di aggiungere il supporto alla rete mobile di quinta generazione anche per offerte telefoniche che non lo prevedono. Il primo mese sarà gratuito per offrire una prova ai nuovi clienti, mentre in seguito il rinnovo verrà effettuato automaticamente a 5 Euro al mese.

In conclusione, ricordiamo a tutti i già clienti Vodafone per la rete fissa che ci sono rimodulazioni in arrivo dal 26 ottobre, per aumenti pari a 1,99 Euro al mese su un numero limitato di offerte.