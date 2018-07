Vodafone lancia Total Giga Summer: 60 gigabyte a 13 Euro al mese!

Nuova, interessante promozione lanciata da Vodafone e disponibile solo nei negozi aderenti fino al prossimo 22 Luglio, salvo proroghe. Come riportato dai nostri amici di MondoMobileweb, l'operatore rosso ha deciso di scontare (più del 50 per cento) la promozione Total Giga, riproponendola sotto il nome Total Giga Summer Edition.

La promozione, infatti, al costo di 13 Euro al posto di 30 Euro, propone una quantità esorbitante di gigabyte di navigazione, divisi però per fasce orarie.

L'offerta infatti prevede, attraverso l'utilizzo di contatori separati consultabili come sempre attraverso l'area riservata e l'app My Vodafone, 30 gigabyte da utilizzare dalle 8:00 alle 24:00, e 30 gigabyte validi dalla mezzanotte alle 8:00, il tutto per un totale di 60 gigabyte al mese.

A differenza di Total Giga, l'offerta non include la promozione Video Plus, che però potrà essere aggiunta separatamente a 10 Euro al mese a cui si aggiunge un costo di attivazione di 5 Euro una tantum. Video Plus consente di visualizzare illimitatamente video a risoluzione ottimizzata di 480p, ovviamente sulle piattaforme che lo prevedono.

Il vincolo contrattuale previsto al momento della sottoscrizione dell'offerta è di 12 rinnovi, ed in caso di recesso anticipato l'operatore richiede il pagamento di un costo di recesso di 39 Euro.

Come tutte le offerte, i 60 gigabyte possono essere utilizzati sul territorio nazionale ed all'estero applicando le condizioni di roaming previste dal Roam Like Home.