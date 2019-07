Anche Vodafone potrebbe limitare la velocità del 4.5G

Dopo TIM, anche Vodafone starebbe pensando di limitare la velocità di connessione per il 4.5G a seguito del lancio della nuova rete 5G. L'indiscrezione è stata riportata da Tariffando, e si basa su alcune segnalazioni arrivate in redazione.

Secondo quanto affermato. Vodafone starebbe tagliando la velocità della Giga Network 4.5G a 600 Megabit, che sicuramente soddisferà comunque gli utenti.

Da parte dell'operatore telefonico al momento non sono arrivate comunicazioni in merito, ma nell'articolo originale leggiamo che la segnalazione sarebbe giunta da parte di un utente che avrebbe tentato di attivare una nuova SIM con una delle offerte della gamma "Special". Non è quindi da escludere che la novità riguardi solo le nuove attivazioni.

E' però doveroso sottolineare come il limite sia ancora piuttosto alto, ed in caso di retroattività saranno davvero in pochi a notare la differenza.

Vodafone ha deciso di agire diversamente da TIM, che tagliato la banda 4G a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, costringendo gli utenti interessati dalla modifica a sottoscrivere il piano 4.5G o, in caso di possesso di uno smartphone compatibile, il piano per il 5G.

L'operatore telefonico rosso ha lanciato il 5G ad inizio giugno in cinque città italiane, con l'intenzione di espanderlo presto ad altri capoluoghi di provincia già nel corso dei prossimi mesi.