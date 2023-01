Vodafone, maxi risarcimento da 200mila Euro ad un cliente: 'impedita la portabilità'

Il Tribunale di Ivrea ha condannato Vodafone al termine di un caso iniziato nel 2009 e sollevato da un utente, che dovrà essere risarcito per 200mila Euro dall’operatore telefonico in quanto gli avrebbe impedito di cambiare gestore.

Lo studio legale, in una nota diffusa a Repubblica ha affermato che “si tratta del più alto risarcimento mai riconosciuto in Italia a favore di un consumatore”.

Come dicevamo poco sopra, la vicenda fonda le sue radici nel 2009. Vodafone non avrebbe consentito al cliente di effettuare la portabilità ad un altro operatore a causa del pagamento con un giorno di ritardo di una bolletta. L’allora Vodafone Omnitel non avrebbe fornito il codice di migrazione all’utente, che è fondamentale per effettuare la portabilità, e tutto ciò ha determinato anche la perdita dell’utenza.

Il giudice di Ivrea ha condannato Vodafone al pagamento di una multa di 20 Euro per ogni giorno di ritardo, che è salita a 50 Euro al giorno dopo il trentunesimo giorno di inadempienza. Ovviamente, la telco è stata obbligata a fornire il codice di migrazione.

Il tutto si è concluso dopo una serie di ricorsi e soprattutto dopo dodici anni ed otto sentenze nei vari gradi di giudizio. Le parti sono in attesa di un’altra sentenza da parte del Tribunale di Brindisi, dove il cliente è residente.

Nella giornata di oggi, intanto Vodafone ha annunciato le nuove rimodulazioni da Marzo 2023.