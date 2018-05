Vodafone miglior operatore in Italia per copertura e velocità 4G: risultati OpenSignal

La società OpenSignal ha pubblicato il nuovo report di analisi degli operatori telefonici italiani, decretando chi offre attualmente i migliori servizi. Non mancano analisi dettagliate sulla velocità in 4G/3G e sulla copertura.

Ebbene, in quanto a velocità di download in 4G è stata Vodafone a spuntarla, che sul suolo italiano offre una media di circa 33 Mbps. Seguono a ruota TIM e 3 Italia, rispettivamente con circa 28 Mbps e 22 Mbps. Quarta Wind con circa 15 Mbps. Si passa poi alla velocità in 3G, che vede TIM vittoriosa con circa 7 Mbps. Vince Vodafone, invece, per quanto riguarda l'upload in 4G, con circa 10 Mbps.

La latenza minore in 4G è invece di TIM, con circa 35 ms. La più alta è di 3 Italia con circa 53 ms. Per quanto riguarda la latenza in 3G, la spunta ancora TIM con circa 56 ms. La più alta è di Wind con quasi 80 ms. Infine, parlando di copertura in 4G, vince Vodafone con l'83,7%. Seguono a ruota TIM e Wind, rispettivamente con 77,58% e 67,02%. Quarta 3 Italia con il 58,41%.

Per tutti i risultati completi, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di OpenSignal, dove potrete trovare anche una classifica dei migliori operatori suddivisa per le maggiori città italiane.