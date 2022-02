Vodafone miglior operatore mobile in Italia del 2021, Iliad solo quarta

nPerf ha pubblicato il nuovo "barometro delle connessioni mobili internet in Italia" relativo ai dati rilevati nel 2021. Al primo posto spicca Vodafone, che ha fatto registrare il punteggio più alto.

Complessivamente, come si può leggere nel rapporto completo raggiungibile attraverso il link presente in calce, i dati si basano sugli oltre 580mila test nPerf registrati tra il 1 Gennaio 2021 ed il 31 Dicembre 2021.

Vodafone si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, vincendo e convincendo in tutti gli indicatori tranne la latenza dove è seconda ma di poco distanziata da TIM.

nPerf osserva che sono stati registrati miglioramenti delle performance sia da Vodafone che da WindTre, le quali guadagnano rispettivamente 10mila ed 8mila punti nel punteggio complessivo nPerf rispetto all'anno precedente.

Resta ancora al quarto posto Iliad, con 58mila punti che la distanziano in maniera importante da TIM, che come mostriamo nel grafico presente in calce è sul gradino più basso del podio con 65mila nPoints.

Nello stesso rapporto, nPerf ha spiegato che "le prestazioni di Internet mobile in Italia sono migliorate significativamente, con buoni aumenti di velocità (soprattutto in downstream, ma anche permettendo agli upload di tornare ai livelli precedenti la pandemia)". Restano stabili i risultati in termini di navigazione web e streaming video, ma si è assistito anche ad un incremento del passaggio al 4G+ e 5G.

Sta ormai scomparendo la rete 3G: qualche settimana fa TIM ha annunciato lo spegnimento del 3G in Italia. Nel corso degli ultimi giorni si è a lungo parlato del possibile acquisto di Vodafone da parte di Iliad, ma l'offerta è stata rifiutata.