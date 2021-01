Vodafone è il migliore operatore telefonico del 2020 secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato la classifica aggiornata dei migliori operatori telefonici del 2020, svelando quale azienda è riuscita nell’intento di offrire la rete mobile dalla qualità più elevata ai clienti italiani. Se negli ultimi mesi è stata WindTre a confermarsi il brand migliore, Vodafone risulta il numero uno dell’anno scorso.

Il verdetto di Altroconsumo è stato preso in seguito all’analisi dei dati provenienti dall’applicazione CheBanda usata da anni come benchmark per controllare la qualità delle reti mobili nazionali e il loro corretto funzionamento. I dati considerati per stabilire il punteggio sono la velocità di download, di upload, la qualità della riproduzione di contenuti multimediali in streaming e la stabilità della rete durante la navigazione online.

Ma veniamo al dunque: in cima alla classifica risulta esserci Vodafone con 18.988 punti, seguita da WindTre con 18.269 punti, TIM al terzo posto con 16.989 punti e al quarto posto, infine, Iliad con 15.016 punti. Il distacco più elevato è dunque nella zona tra secondo e quarto posto, mentre Vodafone e WindTre rimangono piuttosto vicine.

Scendendo nel dettaglio, WindTre risulta comunque in vetta per quanto riguarda la media globale dei dati di download e upload, con numeri pari a 26,567 Mbps in download e 9,178 Mbps in upload; Vodafone segue con 26,262 Mbps download e 8,905 Mbps upload; TIM sta a ruota con 24,551 Mbps in download e 8,909 Mbps in upload; conclude la Top 4 Iliad con 21,175 Mbps lato download e 7,732 Mbps per l’upload.

Importante notare come la qualità della rete sia generalmente peggiorata durante i mesi del primo lockdown del 2020, nei quali l’utenza online è aumentata a dismisura a causa della conversione del lavoro e dello studio allo smart working e all’insegnamento telematico. Nonostante ciò, le reti hanno visto una ripresa graduale fino a settembre, in maniera parallela alle misure restrittive attuate a livello nazionale per limitare i contagi.