Vodafone: minuti, SMS e giga illimitati in regalo per due mesi con Happy Friday

In questo venerdì 17 Settembre, Vodafone ha deciso di allietare l'imminente arrivo dell'autunno con un interessante regalo nell'ambito dell'Happy Friday. L'operatore telefonico, infatti, regala ad alcuni già clienti due mesi gratis di Infinito.

Si tratta di una promozione che, come suggerisce il nome, consente di ottenere due mesi di tutto illimitato (minuti, SMS e gigabyte di navigazione alla massima velocità disponibile).

L'opzione può essere riscattata direttamente dall'applicazione MyVodafone, nella sezione Happy Friday dove basta disegnare il classico sorriso per poter ottenere l'offerta. Analogamente a quanto avvenuto in precedenza, però, non è escluso che Vodafone stia proponendo diversi tipi di offerte a vari target di clienti.

Nelle condizioni, riportate come sempre dai colleghi di MondoMobileWeb, si legge comunque che al termine dei due mesi di Infinito gratis la promozione si disattiva automaticamente e la sua attivazione non comporta alcuna variazione al piano tariffario ed alle offerte attualmente attive.

Voi cosa avete ricevuto questo venerdì in regalo? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.

Qualche giorno fa Vodafone aveva regalato sei mesi di Mediaset Infinity+ ai clienti iscritti al programma Happy Black. Nel corso della due giorni di Coppa, però, Infinity ha riportato non pochi problemi con la trasmissione della Champions League: gli abbonati hanno lamentato un blackout quasi totale a ridosso delle 20 di martedì scorso.