Vodafone multata per 4,6 milioni di Euro per la fibra ottica

L'AGCM fa bingo e completa la lunga lista di multe comminate agli operatori telefonici. A poco più di una settimana dalla pesante multa di Fastweb, è la volta di Vodafone, anch'essa multata per pubblicità ingannevole.

Nel provvedimento si legge che "nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le relative limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete)".

Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, secondo il Garante della Concorrenza e Mercato, "non è stata data adeguata visibilità al fatto che per ottenere la massima velocità pubblicizzata fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità".

La delibera si conclude dichiarando che, "in conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al consumatore di assumere una decisione di acquisto consapevole".

Alla luce di tali ragioni, l'AGCM ha sanzionato per pratiche commerciali scorrette Vodafone con una multa da 4,6 milioni di Euro.