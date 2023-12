Vodafone non chiude alla fusione con Iliad: 'valutiamo opzioni con diverse parti'

La proposta di fusione presentata da Iliad a Vodafone è senza dubbio la notizia del giorno. Vodafone, in una breve dichiarazione giunta da poco in redazione, non ha chiuso completamente le porte ma ha comunque evidenziato come stia esplorando “le opzioni con diverse parti”.

Proprio quest’ultima parte è vista da molti come una risposta alle voci emerse nelle scorse settimane che volevano Fastweb pronta ad acquistare Vodafone Italia.

Nella dichiarazione, si legge che “coerentemente con le sue precedenti dichiarazioni, Vodafone è favorevole al consolidamento del mercato nei Paesi in cui non riesce a ottenere un adeguato ritorno sul capitale investito e conferma che sta esplorando le opzioni con diverse parti per raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione”.

L’operatore sostanzialmente quindi non chiude né alla fusione, tanto meno ad una possibile cessione, ma sottolinea che “non vi è alcuna certezza che alla fine venga concordata una transazione. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno”.

Al momento però non c’è ancora nulla di deciso.