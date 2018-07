Vodafone: non solo rimodulazioni. L'operatore estende la rete 4.5G

Non solo le rimodulazioni che entreranno in vigore dal prossimo 3 Settembre e di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa. Vodafone, infatti, sul sito web Vodafone Informa ha annunciato l'estensione della rete 4.5G nel nostro paese.

L'operatore telefonico rosso, ha annunciato che ad oggi la rete 4.5G è disponibile nei seguenti comuni:

Roma, Napoli e Palermo fino a 1 Gigabit

Domus de Maria fino a 900 Megabit

Milano, Bologna, Firenze, Torino fino a 800 Megabit

Verona, Padova, Genova, Rimini, Ayas, Courmayeur, Gressoney-La-Trinitè, Ortisei, Pinzolo, Rivisondoli, Roccaraso, Sestriere, San Martino di Castrozza, Canazei, Cavalese e Sauze d'Oulx fino a 550 Megabit.

Tuttavia, è doveroso notare che per poter navigare in 4.5G è necessario possedere uno smartphone abilitato, una SIM da 128k e la promozione Velocità 4.5G attiva, oltre ovviamente trovarsi in uno dei comuni in cui è abilitata la copertura.

La promozione Velocità 4.5G è gratis ed attiva in automatico per tutti i clienti che acquistano un dispositivo 4.5G nei negozi Vodafone in Italia o su vodafone.it. Contrariamente, si attiva in automatico entro il mese successivo all'acquisto del dispositivo compatibile.

"Il funzionamento della Rete 4.5G Vodafone è garantito per dispositivi acquistati nei negozi Vodafone, su vodafone.it o in altri negozi fisici e online in Italia purché con software Vodafone o non associato ad alcun operatore" sottolinea Vodafone.