Vodafone: Now TV Cinema in regalo con l'Happy Friday del 25 Settembre

Come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone. L'operatore telefonico quest'oggi agli iscritti al programma Vodafone Happy permette di godere di un interessante regalo per accedere a NOW TV, la piattaforma di streaming targata Sky.

Disegnando l'apposito sorriso nell'applicazione di Vodafone, infatti, si riceverà un coupon che quando riscattato darà diritto a quattro mesi gratuiti di NOW TV Pass Cinema.

Coloro che sono invece iscritti al programma a pagamento Vodafone Happy Black, invece, riceveranno uno sconto del 25% da utilizzare sullo shop di Enervit a fronte di una spesa minima di 29 Euro. In alternativa, però, sarà anche possibile scegliere 2 corsi tra la selezione di 15 su Lifelearning. Questa variazione è data dal fatto che i 4 mesi di Now TV Cinema in regalo sono già inclusi nel pacchetto da inizio mese, motivo per cui avrebbe poco senso riproporli agli abbonati.

Infine, agli utenti Happy Business saranno regalati quattro mesi del Pass Cinema di Now TV o uno sconto del 35% per le prenotazioni effettuate presso gli Una Hotels.

Come sempre, sarà possibile riscattare i premi entro le 23:59 di oggi, venerdì 25 Settembre, attraverso l'applicazione dedicata. In caso di smarrimento del codice si potrà effettuare il recupero tramite la pagina "Storico" presente nella sezione "Vodafone Happy".