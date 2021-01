Vodafone, nuova rimodulazione: dal 23 Marzo scattano i nuovi aumenti

Dopo la prima rimodulazione Vodafone per il mobile, arriva anche il primo rincaro per la rete mobile.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, a partire dal prossimo 23 Marzo 2021 alcune promozioni di rete fissa aumenteranno di 1,99 Euro al mese. Ma non è tutto, perchè sempre dalla stessa data è previsto un rincaro di 61 centesimi di Euro per le spese di spedizioni della fattura. Obiettivo di quest'ultima rimodulazione è spingere gli utenti a preferire i metodi elettronici piuttosto che quelli cartacei.

Nella comunicazione, l'operatore telefonico spiega che le modifiche contrattuali permetteranno di “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

Ad essere interessate dal rincaro di 1,99 Euro saranno le promozioni Vodafone Casa Senza Limiti, Vodafone Casa Senza Limiti New, Vodafone Casa Zero Pensieri New, Vodafone Casa Zero Pensieri Plus, Vodafone Casa Senza Limiti Plus, Vodafone Telefono Senza Limiti, Vodafone Telefono Senza Limiti Extra, Telefono Ovunque, Vodafone Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso.

Ovviamente, come previsto dal Codice del Consumo, agli utenti sarà data la possibilità di effettuare il recesso gratuito nei 30 giorni precedenti alla all'entrata in vigore della rimodulazione. Già da oggi, 28 Gennaio 2021, però, sarà presente una comunicazione in fattura con tutti i dettagli della rimodulazione.