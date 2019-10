Vodafone, nuova rimodulazione: dall'8 Dicembre scattano gli aumenti

Dopo la serie di rimodulazioni estive, che hanno provocato non pochi malumori tra gli utenti, Vodafone torna alla carica ed annuncia oggi tramite il sito web Vodafone Informa una nuova rimodulazione, che entrerà in vigore a partire dall'8 Dicembre.

Ad essere coinvolti sono i clienti di rete fissa che hanno attivato l'offerta Internet Unlimited+, per cui è previsto un aumento di 2,99 Euro al mese.

L'operatore telefonico rosso, come sempre giustifica l'aumento affermando che il sovrapprezzo consentirà di "continuare ad investire sulla rete ed offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi".

Come previsto dalla legge, gli utenti rimodulati potranno recedere gratuitamente fino al giorno precedente all'entrata in vigore del nuovo listino, il 7 Dicembre 2019. Nella causale del recesso basterà indicare "modifica delle condizioni contrattuali".

Vodafone osserva che sarà possibile effettuare il recesso, senza alcun costo aggiuntivo, sul sito web variazioni.vodafone.it, nei negozi sparsi in tutta Italia, o inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdetta@vodafone.pec.it o chiamando il 190.

Coloro che hanno attivo un contratto abbinato ad un dispositivo potranno scegliere se pagare le eventuali rate residue in un'unica soluzione o con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento scelto al momento della sottoscrizione del contratto.