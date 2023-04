Vodafone, nuove rimodulazioni dal 12 Maggio 2023: aumenti fino a 2,99 Euro al mese

Vodafone ha annunciato un nuovo round di rimodulazioni che entreranno in vigore dal 12 Maggio 2023 ed avranno importi compresi tra 1,99 e 2,99 Euro al mese. L’operatore telefonico già nella giornata di oggi sta provvedendo ad informare gli interessati tramite SMS.

Vodafone spiega che la scelta di aumentare i prezzi è legata alle “mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale”. Per tale ragione, si legge “a partire dal 12 maggio 2023 il costo di alcune offerte di telefonia mobile ricaricabili aumenterà di un importo compreso tra 1,99 euro e 2,99 euro al mese“.

Al momento non si conosce la lista delle offerte non è nota, ma i clienti coinvolti avranno la possibilità di chiamare il numero 42590 o contattare il numero 190. In alternativa, riceveranno tramite un SMS informativo le indicazioni per attivare una nuova offerta allo stesso costo mensile attuale, con stessi gigabyte e minuti ma con 100 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali.

Chiaramente, come previsto dal codice di consumo, sarà possibile effettuare il recesso oppure passare ad un altro operatore entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS indicato come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Di recente, Vodafone ha anche annunciato altre rimodulazioni che entreranno in vigore il 2 Maggio 2023.