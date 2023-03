Vodafone, nuove rimodulazioni dal 2 Maggio 2023: aumenti di 2,99 Euro

Dopo le rimodulazioni Vodafone di Marzo 2023, l’operatore telefonico ha annunciato che dal 2 Maggio 2023 crescerà di 2,99 Euro il prezzo di alcune offerte di rete fissa.

Al momento non è stata pubblicata alcuna lista completa, e gli utenti interessati sono stati informati attraverso una comunicazione inserita sulla fattura. Vodafone giustifica l’incremento spiegando che “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dal 2 maggio 2023 il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 2,99 euro al mese. I clienti interessati dalla modifica contrattuale saranno informati con una specifica comunicazione in fattura”.

Chiaramente, come previsto dal Codice di Consumo, è possibile presentare richiesta di recesso fino al giorno indicato nella comunicazione in fattura, vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricezione, specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Negli ultimi tempi praticamente tutti gli operatori hanno messo in campo rimodulazioni di vario tipo: l’ultimo in ordine di tempo è stato Fastweb che ha annunciato rincari dal 1 Aprile fino a 5 Euro al mese per un’ampia gamma di offerte.

Quella annunciata oggi da Vodafone, contrariamente ad altre, non è in alcun modo legato all’inflazione ma, appunto, per le mutate esigenze del mercato.