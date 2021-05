Vodafone, nuove rimodulazioni dal 23 Giugno: ecco le offerte coinvolte

Ancora rimodulazioni per i clienti Vodafone. A partire dal prossimo 23 Giugno 2021, infatti, una nuova gamma di offerte mobile subiranno un rincaro di 1,99 Euro al mese, ma l'operatore telefonico sta anche dando agli utenti la possibilità di scegliere un'offerta alternativa a 0,99 Euro al mese in più rispetto al prezzo attuale.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, questa nuova ondata di rimodulazioni riguarderà alcune promozioni della linea Vodafone Special Minuti, come Vodafone Special Unlimited che include minuti illimitati verso tutti, ma anche SMS e 50 gigabyte di traffico internet mobile.

Vodafone nel messaggio informativo inviato agli utenti coinvolti motiva la modifica affermando che "investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre piu’ performante, ovunque".

Dal 2 al 22 Giugno 2022, agli utenti coinvolti verranno regalati 50 gigabyte al mese per 12 mesi, che possono essere attivati chiamando il numero 42590.

Ovviamente è possibile effettuare il recesso gratuito fino al 22 Giugno 2021 via PEC, raccomandata o tramite i negozi Vodafone. "In alternativa, hai la possibilita’ di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0,99 euro in piu’ al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 dal 2/06 fino al 22/06" si legge nella comunicazione.