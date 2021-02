Vodafone, nuove rimodulazioni dal 23 Marzo 2021: previsti rincari di 1,99 Euro

Alle rimodulazioni su rete fissa di Vodafone del 23 Marzo 2021, si aggiungono anche alcuni nuovi rincari per i clienti con SIM dati ricaricabili e con SIM dati in abbonamento, per cui è previsto un sovrapprezzo.

A quanto pare ad essere interessate saranno alcune SIM dati ricaricabili e SIM dati ad abbonamento, per cui è previsto un sovrapprezzo di 1,99 Euro al mese per i clienti che effettuano il pagamento su base mensile e di 23,88 Euro all'anno per coloro che hanno scelto di pagare su base annuale.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, al momento non sembrano essere note le offerte coinvolte in tale rimodulazione, ma comunque l'operatore telefonico sta già provvedendo ad informare gli utenti tramite SMS o con i mezzi classici.

Da Maggio 2021 però scatterà una nuova rimodulazione: il 27 del mese, nello specifico, per i clienti con SIM dati abbonamento è previsto un incremento di 0,61 Euro per le spese di spedizione relative all'invio della fattura. Questa non rappresenta una novità assoluta, dal momento che anche altri operatori telefonici stanno facendo lo stesso per evitare l'impatto ambientale.

Vodafone afferma che tutte queste modifiche unilaterali gli consentiranno di "continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi“.