Vodafone, nuove rimodulazioni il 31 Maggio 2021: previsti rincari da 1,99 Euro

Dopo le rimodulazioni Vodafone del 23 Marzo 2021, l'operatore torna alla carica con una nuova serie di modifiche contrattuali che entreranno in vigore il prossimo 31 Maggio 2021 e comporteranno rincari di 1,99 Euro al mese.

Secondo quanto riferito dai colleghi di MondoMobileWeb, Vodafone avrebbe dato ufficialmente il via oggi la campagna informativa per i clienti interessati, che riceveranno un SMS in cui saranno informati del rincaro.

Allo stato attuale non è chiaro quali siano le offerte interessate, ma MondoMobileWeb riferisce che Vodafone starebbe proponendo ad alcuni utenti l'offerta 50 Giga Free che come suggerisce il nome include 50 gigabyte di traffico internet al mese, per i primi 12 mesi dall'attivazione.

Vodafone, come avvenuto anche in altre circostanze, giustifica questa nuova rimodulazione affermando che gli consentirà di "investire costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l‘obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai suoi clienti un servizio sempre più performante, ovunque".

Ovviamente, come stabilito dal Codice delle Telecomunicazioni, è possibile effettuare il recesso gratuito fino al giorno precedente all'entrata in vigore del nuovo piano tariffario, quindi entro il 30 Maggio 2021, via PEC, raccomandata, servizio clienti o compilando l'apposito modulo presso i negozi Vodafone sparsi sul territorio italiano.