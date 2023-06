Vodafone, nuove rimodulazioni a Giugno 2023 per la rete fissa

Dopo le rimodulazioni Vodafone dello scorso Maggio 2023, l’operatore telefonico ha annunciato nella giornata odierna una nuova serie di rincari per la rete fissa, che porteranno ad un incremento dei costi mensili di 2,99 Euro.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, già da ieri l’operatore telefonico sta provvedendo ad informare alcuni suoi clienti di rete fissa, in particolare alcuni che hanno sottoscritto offerte convergenti fisso e mobile, che il costo mensile crescerà di 2,99 Euro per la linea fissa.

La modifica unilaterale del contratto è stata pubblicata anche nella pagina web dedicata alle comunicazioni di Vodafone e coinvolge “offerte convergenti di rete fissa a partire dal 7 Giugno 2023”, mentre non è chiara la lista.

Nella comunicazione Vodafone evidenzia che “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dalle fatture emesse dal 07 Giugno 2023, e per i clienti interessati dalla modifica che saranno informati con una specifica comunicazione personalizzata presente in fattura, il costo delle offerte di rete fissa aumenterà di 2.99 euro al mese”.

L’operatore telefonico evidenzia che “sei i clienti non volessero accettare le modifiche contrattuali in questione, ai sensi dell’art. 98 septies decies, comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il loro numero senza penali né costi di disattivazione fino al giorno indicato nella stessa comunicazione, cioè entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.