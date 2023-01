Vodafone, nuove rimodulazioni a marzo 2023: aumenti di 1,99 Euro su rete fissa

Vodafone ha comunicato ad alcuni già clienti di rete fissa che da Marzo 2023 scatteranno i nuovi aumenti alle tariffe mensili. L’indicazione è inserita anche nella fattura di Gennaio 2023 nella sezione “comunicazioni importanti”.

L’operatore telefonico sottolinea che dal 22 marzo 2023 il costo della rete fissa aumenterà di 1,99 Euro al mese. Vodafone giustifica questa nuova rimodulazione con “un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi e per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, ti informiamo che le tue condizioni contrattuali cambieranno”.

Come rivelato dai colleghi di MondoMobileWeb, almeno al momento non è nota la lista delle offerte coinvolte e nemmeno sul sito web Vodafone Informa è stata inserita alcuna indicazione.

Vodafone ovviamente consente di effettuare il recesso gratuito, secondo quanto previsto dal Codice di Consumo, fino a 24 ore prima dall’entrata in vigore delle nuove tariffe.

Non si tratta dell’unico aumento annunciato negli ultimi giorni: su queste pagine abbiamo parlato delle rimodulazioni di TIM per l’inflazione, ma anche degli adeguamenti contrattuali di WindTre sempre legati all'inflazione. Almeno al momento però non sembra essere questa la ragione che si cela dietro questi incrementi delle offerte di Vodafone fissa, ed appena sarà nota la lista delle promozioni coinvolte vi aggiorneremo.