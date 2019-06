Vodafone, offerta incredibile 'a sorteggio': 30GB di dati per 6 mesi gratis

Vodafone starebbe proponendo ad alcuni clienti —per quanto ne sappiamo— sorteggiati a sorte una offerta imperdibile, anzi, più che offerta è più corretto parlare di regalo: Sei mesi di piano dati da 30GB completamente gratuiti.

Così recita il messaggio fatto circolare in queste ore dal portale mondomobile web:

"Un REGALO per te! 30 Giga al mese GRATIS per 6 mesi! Per attivare rispondi SI a questo SMS. Dopo 6 mesi si disattivano in automatico e senza alcun costo.“

Il piano dati da 30GB dura per sei mesi, dopodiché si disattiva automaticamente. Il pacchetto dati si aggiunge a quello già incluso nella propria offerta principale (e in quelle accessorie eventualmente attivate). Per attivare l'offerta è sufficiente rispondere al messaggio con un "Sì". Non ci sono altri passaggi.

Si tratta di una offerta personale, riservata ad alcuni clienti "fortunati". Ovviamente è verosimile che il messaggio sia in realtà destinato ad un pubblico estremamente specifico, magari i clienti Vodafone che hanno ancora un piano tariffario con pochi dati internet inclusi. Ma questo non lo possiamo sapere con certezza.

Se vi è arrivato l'SMS con l'offerta, fatecelo sapere nei commenti.

