Vodafone, tutte le offerte di portabilità disponibili a dicembre 2022

Dieci giorni fa abbiamo effettuato la consueta rassegna mensile delle offerte TIM disponibili per la portabilità e, nel corso del mese, abbiamo coperto altri operatori telefonici italiani. In questa occasione riprenderemo, per completezza, le offerte di portabilità Vodafone di dicembre 2022.

Visitando il sito ufficiale Vodafone dedicato appositamente ai piani telefonici per il cambio operatore notiamo anzitutto il pacchetto speciale Vodafone Silver da 7,99 euro al mese con 150 Giga di Internet in 4G, SMS illimitati e chiamate sempre senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani. Al suo posto si può attivare un’altra versione della medesima offerta: Vodafone Silver da 9,99 euro al mese con 200 Giga anziché 150. Ambedue le offerte godono di uno sconto sulla prima mensilità che la porta a 5 euro. L’attivazione, tuttavia, è concessa esclusivamente a operatori virtuali come Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e, oltre ai brand minori, anche Iliad.

Chi vuole completare la portabilità da Bladna Mobile può attivare soltanto Vodafone Bronze da 9,99 Euro al mese, con 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati. In questo caso specifico, l’attivazione costa 0,01 euro.

Per brand secondari di altri operatori, TIM e WindTre è infine concessa la portabilità esclusivamente con i piani dalla spesa mensile più elevata: RED Max Under 25, accessibile come da nome solamente ai giovani, costa 9,99 euro al mese e include chiamate ed SMS illimitati assieme a 100 Giga con 5G incluso. Lo stesso pacchetto è altrimenti accessibile con RED Max da 19,99 euro al mese. Infine, RED Pro costa 14,99 euro al mese e include 50 Giga in 5G, oltre ovviamente a minuti e SMS illimitati. L’attivazione di questi pacchetti costa 6,99 euro.

Nel frattempo, Vodafone continua a espandere la rete 5G arrivando a coprire ora 69 città in tutta Italia.