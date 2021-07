Vodafone, offerte Special di luglio: minuti, SMS illimitati e 50 Giga a 7,99 euro al mese

Vodafone in questo periodo non solo ha proposto delle offerte per la linea fissa con buono Amazon in regalo, ma anche una serie di offerte telefoniche mobile denominate Special a partire da 7,99 Euro al mese, pensate sia per clienti che provengono da determinati operatori virtuali che per clienti che vogliono un nuovo numero.

La lista completa per il mese di luglio 2021, che però può vedere modifiche improvvise nella disponibilità a seconda dei piani dell’operatore telefonico britannico, conta le seguenti promozioni:

Vodafone Special 50 Digital Edition offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali assieme a 50 Giga di rete mobile 4G a 7,99 Euro al mese, ma solo se si proviene da Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e LycaMobile);

offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali assieme a 50 Giga di rete mobile 4G a 7,99 Euro al mese, ma solo se si proviene da Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e LycaMobile); Vodafone Special 100 Digital Edition propone sempre minuti e SMS illimitati verso tutti ma 100 Giga al mese in 4G a 9,99 Euro mensili, risulta attivabile solo da operatori virtuali esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e LycaMobile;

propone sempre minuti e SMS illimitati verso tutti ma 100 Giga al mese in 4G a 9,99 Euro mensili, risulta attivabile solo da operatori virtuali esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e LycaMobile; Vodafone Special Unlimited è valida solo per utenti che vengono da Kena Mobile e LycaMobile e propone minuti e SMS illimitati assieme a 50 Giga al mese a 9,90 Euro, con costi di attivazione pari a 12,10 Euro;

è valida solo per utenti che vengono da Kena Mobile e LycaMobile e propone minuti e SMS illimitati assieme a 50 Giga al mese a 9,90 Euro, con costi di attivazione pari a 12,10 Euro; Vodafone Special Minuti 20 Giga offre minuti illimitati verso tutti e 20 Giga al mese in 4G a 11,99 Euro al mese, dunque senza SMS, ma solo a clienti che attivano un nuovo numero;

offre minuti illimitati verso tutti e 20 Giga al mese in 4G a 11,99 Euro al mese, dunque senza SMS, ma solo a clienti che attivano un nuovo numero; Vodafone Special Minuti 50 Giga Summer Promo propone allo stesso modo minuti illimitati verso tutti ma niente SMS, assieme a 50 Giga in 4G a 14,99 Euro al mese, sia per chi vuole attivare un nuovo numero che per chi vuole effettuare la portabilità da qualsiasi operatore telefonico. Per i nuovi clienti è inoltre previsto il costo di attivazione di 6,99 Euro.

Ai costi di attivazione detti per le succitate offerte vanno aggiunti i 10 Euro standard da pagare per attivare una nuova SIM, di cui 5 Euro andranno come credito telefonico alla sua apertura.

Ricordiamo, infine, che ci sono delle rimodulazioni in arrivo dal 26 luglio 2021.