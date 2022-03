Vodafone offre a ex clienti due offerte speciali a partire da 7 Euro al mese

Vodafone ha deciso di passare all’attacco proponendo a un campione selezionato di ex clienti le offerte Special 50 Digital Edition e Special 100 Digital Edition a partire da 7 Euro al mese. Vediamo nel dettaglio cosa offrono e quali sono le indicazioni della disponibilità.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico di origine britannica ha iniziato a inviare SMS mirati a ex clienti come parte di una campagna Winback: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il XX/XX”.

Questo messaggio di esempio inviato da Vodafone riguarda nello specifico il pacchetto Special 50 Digital Edition, da cui i 50 Giga offerti per il traffico dati mobile. Nel caso di Special 100 Digital Edition, invece, risultano inclusi ben 100 Giga di Internet assieme alle chiamate e agli SMS senza limiti, ma a 9,99 Euro al mese e con attivazione a 0,01 Euro. Attenzione, inoltre, alla data variabile di conclusione della promozione: a seconda del momento in cui l’utente interessato riceverà il messaggio in questione, Vodafone provvederà a garantire un periodo di tempo differente entro il quale attivare il nuovo piano tariffario effettuando la portabilità.

A proposito di Vodafone, anche l’operatore britannico è risultato vittima di un attacco hacker firmato dal gruppo LAPSUS$.