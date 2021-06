Vodafone da oggi blocca i servizi VAS di default a tutti i clienti

Vodafone finalmente ha deciso di seguire la delibera dell’AGCOM riguardo i servizi VAS, ovvero quelli che si attivano in automatico sulle SIM spesso in seguito a qualche truffa e qualche click di troppo, anche all’insaputa dell’utente. Da ieri, 5 giugno 2021, l’operatore ha infatti attivato il blocco di tali servizi a tutti i clienti.

Come riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, Vodafone in realtà aveva pianificato un’implementazione automatica e progressiva entro il 30 aprile 2021, per poi aggiornare questa deadline al periodo 30 aprile-31 maggio 2021 e infine completare il tutto nella giornata del 4 giugno 2021.

Di conseguenza, i servizi telefonici a sovrapprezzo a partire da sabato 5 giugno 2021 hanno i giorni contati. Si parla di una possibile fine per tutti quei servizi che funzionano tramite SMS e connessione dati, offrendo all’utenza giochi, video in streaming, previsioni meteo, suonerie e oroscopi dopo avere effettuato un pagamento una tantum o, in alternativa, un pagamento periodico alla scadenza dell’abbonamento. Sono esclusi, però, servizi come televoto, donazioni e comunicazioni che rientrano nell’ambito delle poste e delle banche, tra cui anche la PEC.

Si avvisa che comunque il rilascio di questo blocco definitivo è graduale, ergo alcuni clienti potrebbero riceverlo anche nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane. Per chi volesse sbloccare questo limite posto da Vodafone, procedimento che rimane gratuito, sarà sufficiente inviare un SMS con scritto “Sblocco” al 3424042000 o, in alternativa, contattare l’assistente digitale TOBi o il Servizio Clienti Vodafone.

La stessa strada è stata seguita, nei mesi precedenti, anche da TIM a partire da maggio 2021 e da WindTre a partire dal 21 marzo 2021.