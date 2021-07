Vodafone, al via da oggi le rimodulazioni di Luglio 2021: rincari fino ad 1,99 Euro

Partono oggi, lunedì 26 Luglio 2021, le nuove rimodulazioni di Vodafone che porteranno ad aumenti fino ad 1,99 Euro al mese per le offerte coinvolte. Come osservato dai colleghi di MondoMobileWeb, però, i rincari saranno differenti a seconda delle promozioni: le fasce sono 0,49/0,99/1,99 Euro.

Negli SMS inviati agli utenti per informarli a tempo debito della rimodulazione, però, Vodafone spiega che la modifica unilaterale sarà applicata solo a partire dal primo rinnovo successivo alla giornata di oggi 26 Luglio 2021. Fino al giorno precedente, comunque, sarà possibile effettuare il recesso gratuito come previsto dal Codice del Consumo.

Almeno al momento non si conosce la lista completa delle promozioni coinvolte. Fino ad ieri, comunque, gli utenti interessati sono stati in grado di attivare gratuitamente alcuni giga aggiuntivi per i prossimi 12 mesi o una nuova offerta chiamando il numero 42590.

Le indiscrezioni raccolti da MondoMobileWeb riferiscono che ad alcune persone sarebbe stata proposta Vodafone Special Giga o minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 70 gigabyte di traffico internet in 4G.

Nell'informativa Vodafone ha spiegato che "Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque" ed ha motivato così il rincaro.