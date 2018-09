Vodafone OneNumber per Apple Watch Series 4 costerà 5 Euro al mese

Emergono nuovi dettagli su Vodafone OneNumber, la promozione che ha in serbo Vodafone per coloro che intendono acquistare l'Apple Watch Series 4 con LTE. Contrariamente a quanto affermato in precedenza, l'offerta avrà un costo di 5 Euro al mese.

La cifra mensile consentirà agli utenti di abbinare la eSIM dell'orologio Apple con quella presente nell'iPhone abbinato, in modo tale da poter utilizzare la connessione dati anche sull'Apple Watch Series 4. E' bene precisare che almeno al lancio la funzione sarà offerta in Italia esclusivamente da Vodafone, che evidentemente ha stilato un accordo con Apple per il lancio della variante dell'indossabile con modulo dati.

Il canone permette di condividere il piano dati con Apple Watch, il che vuol dire che non sarà necessario un secondo numero. Proprio quest'ultima informazione è estremamente interessante, in quanto garantisce maggiore immediatezza con l'attivazione.

Vodafone per incentivare l'acquisto dell'Apple Watch Series 4, che sarà disponibile da domani 21 Settembre anche sul negozio dell'operatore, ha rivelato che coloro che attiveranno Vodafone OneNumber entro i primi sei mesi di disponibilità (entro il 21 Marzo quindi) avranno diritto ai primi 3 mesi gratis. Gli utenti che sceglieranno di attivarla entro il 14 Ottobre invece avranno in regalo 5 gigabyte di navigazione al mese, da poter utilizzare sui due dispositivi.

La variante LTE di Apple Watch consente di utilizzare il dispositivo in maniera completamente autonoma, ricevere notifiche, consultare le mappe ed altro senza la necessità di dover portarsi dietro l'iPhone. Fino allo scorso anno il modello non era disponibile in Italia, in cui però almeno al lancio non sarà disponibile la funzione dell'elettrocardiogramma, a causa della mancata certificazione da parte degli organi competenti. Apple però potrebbe attivare la feature attraverso un aggiornamento futuro.