Vodafone, online il modulo per chiedere il rimborso della fatturazione a 28 giorni

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso degli operatori obbligandoli a rimborsare gli utenti per i giorni erosi tramite il sistema di fatturazione a 28 giorni, Vodafone ha pubblicato il modulo per presentare la richiesta.

Come notato da molti, nelle ultime ore Vodafone ha pubblicato sul proprio sito web un modulo, accessibile tramite questo indirizzo, che consente ai clienti di rete fissa e convergenti di richiedere il rimborso per i giorni extra pagati dal 23 Giugno 2017 al 5 Aprile 2018, la data in cui è tornata la fatturazione su base mensile.

I clienti interessati possono effettuare richiesta inserendo i dati negli appositi campi. Al momento restano escluse le utenze di rete mobile, ma novità da questo fronte potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

L'operatore telefonico nelle scorse settimane aveva iniziato a proporre alcune soluzioni compensative, che prevedono cinque voucher con scadenza il 25 Agosto e 50 gigabyte di navigazione ad internet per un mese, da utilizzare sulla SIM mobile o sulla SIM dati della Vodafone Station.

Il tempismo scelto da Vodafone per adeguarsi alla direttiva è sicuramente lodevole, soprattutto se si conta che nella sentenza il giudice non ha reso note le meccaniche e le tempistiche per l'adeguamento.