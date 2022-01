Vodafone ha parlato di dispositivi controllati col pensiero? Sì, ecco di cosa si tratta

Dispositivi controllati col pensiero. Alberi connessi. Specchi che rilevano malattie. No, non si tratta di fantasie di qualche appassionato di tecnologia, ma di questioni a cui ha realmente fatto riferimento Vodafone. Sì, avete capito bene: l'operatore telefonico ha deciso di approfondire questi argomenti.

Più precisamente, Vodafone ha presentato il report Connected Consumer 2030, che mira a immaginare quali saranno i modi in cui la tecnologia cambierà le nostre vite nell'arco del prossimo decennio. Quelle citate in apertura sono proprio alcune idee relative a cosa potrebbe accadere tra non poi così tanti anni.

Tra le ipotesi più intriganti messe in campo da Vodafone, c'è quella relativa ai dispositivi indossabili in grado di essere utilizzati col pensiero. Secondo l'operatore telefonico, infatti, i wearable in futuro "impareranno" a rilevare i segnali che il cervello umano invia all'apparato vocale quando verbalizziamo i nostri pensieri. In parole povere, secondo questo ragionamento, non sarà nemmeno più necessario esprimere a voce i comandi vocali da impartire agli assistenti.

Questo secondo Vodafone aprirà a un concetto di Metaverso ancora più esteso, che potrebbe essere privo di display e consentire alle persone di prendere appunti senza doverli scrivere e senza dover parlare con gli assistenti. Tra l'altro, sempre stando al report, già nel 2025 le persone interagiranno mediamente 4800 volte al giorno con dispositivi connessi, ovvero una volta ogni 18 secondi.

Inoltre, il report Connected Consumer 2030, pubblicato in collaborazione con The Future Laboratory, prevede anche che in futuro ci saranno dispositivi intelligenti, oggi impensabili, per rilevare e prevenire malattie. Ad esempio, gli specchi del bagno di casa potrebbero venire dotati di sensori in grado di controllare la circolazione sanguigna, nonché essere in grado di rilevare anomalie nel colorito. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Vodafone "prevede" anche altoparlanti intelligenti che, ascoltando il rumore di tosse e starnuti, riescano a richiedere una prescrizione medica.

Quanto agli alberi connessi, si fa riferimento all'utilizzo della connettività per ripristinare e gestire la biodiversità a livello globale, monitorando in tempo reale la salute dell'ambiente (aspetto molto utile in tempi di cambiamenti climatici). Per il resto, il report di Vodafone entra nel merito persino di questioni come l'impatto che i veicoli a guida autonoma avranno sulle nostre vite (che al loro interno potrebbero avere ologrammi per consentire alle persone di effettuare altro, ad esempio acquisti, mentre viaggiano) e l'utilizzo dei dati personali come una sorta di nuova valuta (con le aziende che potrebbero chiedere questi ultimi agli utenti "ricompensandoli" con servizi e altro).

Insomma, Vodafone ha immaginato un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più importante per le nostre vite. Chiaramente per il momento si tratta solamente di un report e il futuro è ancora tutto da dimostrare. Tuttavia, le idee avanzate dall'operatore telefonico possono risultare sicuramente interessanti sotto diversi punti di vista. A tal proposito, se volete approfondire meglio la questione, potete fare riferimento al portale ufficiale di The Connected Conumer 2030.