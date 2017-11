Vodafone Pass Web Voice attivabile fino al 31 Gennaio

Interessante promozione lanciata da Vodafone per tutti i clienti che hanno sui loro numeri un’offerta già attiva. Si tratta di Vodafone Pass Web Voice, che come suggerisce il nome consente di effettuare chiamate VoIP senza intaccare la quantità di banda inclusa nelle offerte.

Fondamentalmente si tratta di un’altra versione del Social Pass, con la differenza che va ad intaccare applicazioni come Viber, imo, WeChat, Skype, WhatsApp, Google Hangouts, Telegram, Messenger di Facebook, LINE, Tango Messenger, FaceTime, Google Duo, ooVoo, ICQ, Rebtel, fring, Vodafone Message+, Vodafone Call+, Talk Home App, Voxofon e JusTalk.

La promozione potrà essere attivata solo fino al 31 Gennaio 2018, ed ha un costo di 10 Euro. Il rinnovo avviene lo stesso giorno in cui si riattiva la promozione base, il che vuol dire che se si disattiva quest’ultima si disattiverà anche Pass Web Voice.

Vodafone sottolinea che la promozione è utilizzabile solo in Italia e nei paesi che fanno parte dell’Unione Europea, in quanto sfrutta il Roam Like Home.