Vodafone passa all'attacco: lanciate nuove offerte a gettone con promozioni speciali

In attesa delle rimodulazioni Vodafone del 31 maggio 2021, l’operatore telefonico britannico ha deciso di agire contro i principali rivali con nuove offerte Special in versione Operator Attack. Come da nome, sono rivolte a tutti coloro che vogliono passare da un operatore diverso da Vodafone: ecco tutti i dettagli da sapere.

Partiamo dall’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga proposta a partire da oggi, 12 maggio 2021, ai nuovi clienti che provengono principalmente da TIM. Ebbene sì, questa nuova “offerta a gettone” che include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 50 GIGA di traffico dati in 4G, il tutto per 12,99 Euro al mese, sarà attivabile a solamente 1 centesimo e vedrà l’anticipo del primo mese di utilizzo, ma solo nel caso di clienti TIM.

In alternativa, altra novità riguarda l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition, identica alla precedente eccetto per l’aggiunta di SMS illimitati verso tutti. In questo caso l’operatore ha attivato la promozione “Prova Vodafone” che permetterà ai clienti Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile e di altri Operatori Virtuali di pagare solamente 5 Euro per il primo mese e poi 7,99 Euro al mese a partire dal primo rinnovo. Tale piano tariffario dovrà essere però attivato online tramite campagne pubblicitarie sul web, banner che reindirizzano al sito ufficiale Vodafone, oppure anche accedendo alla pagina con questo link.

Non manca poi l’offerta Vodafone Special Unlimited 50GB da 9,90 Euro al mese sempre con minuti e SMS illimitati e 50 GIGA in 4G, disponibile solo nei negozi fisici per portabilità da Kena Mobile, Lycamobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile ma con costo di attivazione pari a 12,10 Euro. Infine, per chi proviene da Iliad, CoopVoce, Fastweb, Tiscali e altri operatori virtuali sarà possibile anche attivare l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition con 50 GIGA in più rispetto alla precedente offerta, il tutto pagando 5 Euro per il primo mese e 9,99 Euro a partire dal primo rinnovo. C’è un dettaglio importante da non sottovalutare, però: nel caso di pagamento tramite Smart Pay il prezzo dell’offerta sarà bloccato per 24 mesi a partire dall’attivazione.

Se siete curiosi riguardo le eSIM Vodafone, invece, potete trovare sul sito la nostra piccola guida per capire come richiederle e i loro costi.