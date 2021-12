Vodafone pensa al Natale: 2 mesi di minuti, SMS, Giga illimitati in regalo a certi clienti

Vodafone pensa di nuovo ai suoi clienti per le festività natalizie con altri regali, dopo il buono Amazon da 25 Euro donato in caso di portabilità. Questa volta il regalo è Infinito 2 Mesi, pacchetto che consente di ottenere chiamate, SMS e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

L’iniziativa Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis, come ripreso da MondoMobileWeb, sarà attivabile da alcuni clienti privati di rete mobile tramite l’app MyVodafone. Non è noto se l’operatore applicherà determinati criteri nella distribuzione del dono in questione, tantomeno sono conosciute le tempistiche di consegna della offerta. Chi ha già ottenuto il pacchetto in regalo ha trovato la seguente descrizione: “Solo per te il Natale arriva prima! Per te 2 mesi gratis di Infinito con Giga illimitati alla massima velocità. E con zero vincoli: l’offerta si disattiva in automatico”.

È ben chiaro, dunque, che Vodafone si sta già reinventando come Babbo Natale per alcuni utenti. Questi ultimi, in seguito alla comparsa dell’offerta sull’app ufficiale dell’operatore e alla sua attivazione, otterranno dunque minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità disponibile, senza alcun costo mensile. Dopo due mesi, la disattivazione avverrà automaticamente.

