Vodafone pensa agli Under 18: offerta speciale da 9,99 Euro al mese fino 16 gennaio

In contemporanea all’iniziativa natalizia lanciata pochi giorni fa, Vodafone ha presentato oggi una ulteriore promozione per i nuovi clienti Under 18 che attivano un nuovo numero chiamata Special 100 Digital Edition: cosa offre per 9,99 Euro al mese?

Come ripreso da MondoMobileWeb, il pacchetto Special 100 Digital Edition include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia, SMS illimitati verso chiunque e 100 Giga di rete mobile in 4G al detto prezzo di 9,99 Euro al mese. Solo i clienti minorenni e che intendono attivare una nuova numerazione e SIM potranno accedervi e dovranno pagare un contributo di attivazione pari a 6,01 Euro, assieme al costo della scheda stessa.

Con l’offerta Special 100 Digital Edition è incluso anche il programma Vodafone Happy Black che dà accesso a premi e sconti speciali. Attivando tale opzione, il cliente potrà ottenere anche 3 mesi gratuiti di Tidal Premium, servizio di streaming musicale con contenuti anche Hi-Fi. Happy Black, si ricorda, è un servizio completamente gratuito e resterà attivo fino a disattivazione dell’offerta stessa. Infine, si segnala che il piano prevede il blocco della connessione in caso di superamento dei Giga mensili, e che la promozione in questione resterà attiva fino al 16 gennaio 2022.

