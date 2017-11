Vodafone pensiona la Christmas Card e regala Promo Natale Pass 2017!

Ricordate la vecchiadi? La promozione lanciata più di dieci anni fa dall'operatore rosso e che garantiva per il periodo di natalizio una serie di offerte per scambiarsi gli auguri?ha deciso di pensionarla.

Nella giornata di oggi, come fatto anche da Wind, l'operatore telefonico italiano ha annunciato quella che è a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione per le offerte natalizie.

Si chiamerà Promo Natale Pass ed, innanzitutto, sarà gratuita. Questa è solo la prima di una serie di novità che saranno accessibili dal 30 Novembre fino 31 Gennaio 2018, periodo entro cui sarà possibile attivare.

La durata della promozione sarà di un mese ed, appunto, come abbiamo detto poco sopra, sarà totalmente gratuita.

Tutti coloro che posseggono una scheda Vodafone potranno scegliere quale Vodafone Pass farsi regalare dall'operatore.

Dei Pass abbiamo più volte parlato su queste pagine: si tratta di pacchetti che vanno ad aggiungersi alle promozioni ordinarie e che offrono una serie di vantaggi. Social&Chat, infatti, offre la navigazione illimitata sui social network e nelle principali piattaforme di messaggistica istantanea, senza andare ad intaccare la quantità di banda offerta dalle promozione.

Pass Video, invece, consentirà di visualizzare tutti i video desiderati senza consumare i gigabyte. Rientrano anche i canali in diretta e contenuti on demand di Vodafone TV Mobile, mentre non sono incluse le video chiamate ed il download dei video.

Pass Music, come suggerisce il nome, permette di ascoltare tutta la musica in streaming da tutte le piattaforme. Scegliendo questa gli utenti avranno anche in regalo sei mesi di Tidal HiFi.

Vodafone però sottolinea che l'offerta non potrà essere cumulabile con altre promozioni che toccano lo stesso Pass.

Avete già deciso quale Pass farvi regalare da Vodafone? Comunicatecelo tramite i commenti.