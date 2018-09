Vodafone: per alcuni clienti l'opzione Voce 4G è abilitata in regalo

Secondo alcune segnalazioni arrivate sui social network nelle ultime ore, Vodafone starebbe avvisando alcuni utenti in possesso di piani telefonici consumer mobili dell'avvenuta attivazione dell'opzione Voce 4G, in maniera completamente gratuita.

Nell'SMS informativo infatti l'operatore telefonico afferma quanto segue: "chiama in alta qualità e naviga contemporaneamente grazie a Voce 4G! Non devi fare nulla: per te è gratis e già abilitata. Info su voda.it/voce4g_1".

Voce 4G, per chi non lo conoscesse, è un servizio lanciato da Vodafone che si basa sulla tecnologia VoLTE, che consente di effettuare le chiamate in alta definizione continuando a navigare ad internet in LTE senza alcun tipo di rallentamento. La funzione però è supportata solo da alcuni smartphone, principalmente i top di gamma.

Vodafone ha anche predisposto una pagina web, raggiungibile attraverso questo indirizzo, che consente di verificare se sulla propria SIM è abilitato il servizio.

Resta da capire inoltre se il messaggio sia stato inviato in maniera casuale oppure se Vodafone stia davvero regalando la promozione a tutti gli utenti. Al momento ancora non sono stati diffusi ulteriori dettagli a riguardo, ma visto l'aumento delle segnalazioni da parte degli utenti la società potrebbe diffondere nel breve qualche tipo di comunicazione.

Potrebbe anche trattarsi di un altro modo attraverso cui Vodafone mira a farsi perdonare le rimodulazioni ed i rincari a cui sono stati sottoposti molti utenti.