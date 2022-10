Vodafone porta l'FWG 5G a 300 Mbps in 1500 comuni italiani, saranno 2500 a marzo 2023

Vodafone ha annunciato che grazie al 5G è in grado di rendere disponibile anche nei piccoli comuni il servizio di connettività FWA 5G, che da oggi è attivabile in 1.500 centri del nostro paese con una copertura di oltre due milioni di case.

Il numero crescerà ulteriormente e raggiungerà entro marzo 2023 ulteriori mille comuni per un totale di tre milioni di case.

I clienti avranno la possibilità di accedere al servizio FWA 5G con velocità fino a 300 Mbps, mentre per le piccole e medie imprese è disponibile l’FWA 5G con velocità fino a 500 Mbps. Per queste ultime, viene anche data la possibilità di beneficiare del voucher connettività messi in campo dal Governo Italiano nell’ambito del “Piano Voucher per le imprese”.

“La digitalizzazione accelerata dalla pandemia ha cambiato i comportamenti dei cittadini, rendendo l’accesso alla banda ultralarga una condizione imprescindibile di cittadinanza - afferma Gianluca Pasquali, Direttore Consumer di Vodafone Italia -Arrivando a portare la nostra connettività di alta qualità in più di 3 milioni di case con la tecnologia FWA 5G entro il prossimo marzo, vogliamo dare un nuovo potente strumento nelle mani dei cittadini e un contributo tangibile per unire il Paese attraverso il digitale”.

“Portando la banda ultralarga alle imprese e ai professionisti anche nei centri più piccoli abbiamo voluto dare un contributo alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese – aggiunge Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia - La stessa disponibilità di servizi in banda ultralarga apre nuove opportunità di sviluppo delle economie locali. Per le imprese – che possono accedere al voucher connettività del Mise – si tratta di un’occasione unica di modernizzazione e sviluppo”.