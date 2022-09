Vodafone prepara rimodulazione piano a consumo dal 28 ottobre per vecchi clienti

Vodafone ha già comunicato ad alcuni clienti una rimodulazione da 1,99 euro per la rete fissa in arrivo il prossimo novembre, ma c’è anche un’altra rimodulazione per offerte mobili in arrivo per molti clienti: dal prossimo ottobre la tariffa Vodafone Basic cambierà aumentando i costi a consumo di chiamate, SMS e Internet.

Come ripreso da MondoMobileWeb, a partire dal 28 ottobre il profilo tariffario base Vodafone Basic verrà modificato in quella che viene definita una operazione di “semplificazione tariffaria”. Molti clienti privati ricaricabili, non precisati, riceveranno un messaggio informativo simile al seguente: “Modifica contrattuale: per darti un’offerta più semplice e chiara, a partire dal 01/11/2022, il costo del tuo piano telefonico cambia come segue: scatto alla risposta di 0,20 euro, 0,29 euro al minuto verso tutti gli operatori fissi e mobili a scatti anticipati di 60 secondi, 0,34 euro per ogni sms inviato, connessione giornaliera ad internet al costo massimo di 6,60 euro addebitati alla prima connessione dati del giorno”.

Le offerte interessate a questa rimodulazione sono le seguenti: C'All 25, One Nation 10, VF Autoricarica Chiama, Vodafone 10 Autoricarica, Vodafone 15, Vodafone 19, Vodafone 25, Vodafone 25 New, Vodafone Infinity Ric, Vodafone Italy, Vodafone New, Vodafone People Special Ric, Vodafone Più Carica, Vodafone Sera, Vodafone Simply, Vodafone Tutti, You & Vodafone, You & Vodafone New e Zero Limits.

Ovviamente, i clienti potranno cambiare operatore o recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione.

In chiusura, ricordiamo che da poco tempo è disponibile l’offerta RED Max Under 25 con credito PSN in regalo.