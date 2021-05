Vodafone presenta Eco Rating, la valutazione ecologica per smartphone più sostenibili

Recentemente incoronato come miglior operatore di telefonia mobile in Italia, Vodafone lancia una nuova, splendida iniziativa per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale degli smartphone.

Frutto di una collaborazione fra i principali operatori di telefonia mobile, il nuovo sistema Eco Rating fornirà una valutazione ecologica per gli smartphone. "L'iniziativa Eco Rating è stata creata congiuntamente da Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (che opera attraverso i marchi O2 e Movistar), Telia Company e Vodafone per fornire informazioni coerenti e accurate sull'impatto ambientale della produzione, dell’utilizzo, del trasporto e dello smaltimento di smartphone e feature phone a livello di vendita al dettaglio. Eco Rating consentirà a operatori e utenti una valutazione più approfondita dei prodotti di telefonia e dimostrerà domanda di dispositivi elettronici più sostenibili".

Un'iniziativa eccellente che opererà fianco a fianco con alcuni dei maggiori produttori, "Si comincerà con la valutazione ecologica di una gamma di nuovi cellulari di 12 marchi, ai quali se ne aggiungeranno altri in futuro. I partner del lancio includono Bullitt Group – Home of CAT and Motorola rugged phones, Doro, HMD Global – Home of Nokia Phones, Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi e ZTE".

In un secondo momento dunque la lista di aziende partner si allungherà abbracciando, si spera, i più grandi marchi del settore. Il sistema Eco Rating entrerà in azione a partire da giugno 2021 e valuterà gli smartphone dei sopracitati brand attraverso cinque aspetti fondamentali:

Durabilità;

Riparabilità;

Riciclabilità;

Efficienza climatica;

Efficienza di risorse.

Il sistema poi utilizzerà un sistema a punti per esprimere un giudizio complessivo sulla sostenibilità ambientale di ogni dispositivo analizzato.

Grande entusiasmo nelle parole degli AD degli operatori aderenti all'iniziativa: "Costruire un futuro più sostenibile è una nostra comune responsabilità. Per questo crediamo sia giunto il momento di promuovere a livello di settore un sistema armonico di valutazione ecologica (Eco Rating) che incrementi la trasparenza e aiuti ad accrescere la consapevolezza sull'impatto ambientale dei telefoni che scelgono i nostri clienti [...] Non vediamo l’ora che la nostra iniziativa Eco Rating accolga nuovi produttori e nuovi operatori di telecomunicazioni, e speriamo che ispiri tutto il settore ad accelerare la sua transizione verso un modello di economia più circolare per i telefoni cellulari".

Per ulteriori informazioni, consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale dell'iniziativa.