Vodafone presenta Neo, lo smartwatch per bambini creato con Disney

Vodafone, nel corso di una conferenza tenuta questo pomeriggio ha annunciato "Neo", lo smartwatch per bambini con i personaggi dell'universo Disney. Il dispositivo è dotato di un prestazioni e connettività all'avanguardia, e permette ai genitori di restare in contatto con i loro figli.

Se da una parte è progettato per offrire il massimo della sicurezza, dall'altra consente ai bambini di scoprire, giocare e crescere. E' presente una fotocamera integrata che permette di immortalare le loro avventure quotidiane, mentre il tracker delle attività ed il contapassi registrano i movimenti. Come avviene anche su altri smartwatch, anche in questo caso è possibile impostare obiettivi da raggiungere per stimolare il movimento.

La Vodafone Smart App permette ai genitori ed i familiari di controllare al 100% l'esperienza digitale del bambino, impostando una lista di contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo tramite la "modalità silenziosa" e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo.

I protagonisti dei quadranti sono i personaggi più popolari dell'universo Disney, Pixar, Marvel e Star wars, tra cui Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, Baby Yoda e l'Avenger con l'armatura.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata a Neo sul sito di Vodafone. La data di lancio non è stata annunciata, ma la commercializzazione è prevista ad inizio 2021.