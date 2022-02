Vodafone, parecchi problemi il 23 febbraio 2022: come risolvere

Abbiamo aspettato un po' per analizzare la situazione, ma alcune persone stanno ancora riscontrando qualche grattacapo con la rete Vodafone nella serata del 23 febbraio 2022. Più precisamente, la connessione a Internet sembra funzionare su determinati portali, ma alcuni servizi risultano invece inaccessibili.

Le segnalazioni sul ben noto portale Downdetector non mancano di certo: c'è chi afferma di aver avuto problemi con Steam e League of Legends per parecchie ore. Tuttavia, il numero di servizi coinvolti sarebbe molto più elevato, tanto che anche la pagina di Downdetector dedicata al PlayStation Network ha raccolto parecchie "lamentele". In ogni caso, non si fa riferimento solamente al gaming, dato che i disservizi a quanto pare sono stati ben più ampi, andando a toccare, ad esempio, anche Spotify e Twitch. Non sono ovviamente mancate le segnalazioni su Twitter.

In ogni caso, la situazione sembra essere rientrata da parte di Vodafone, anche se non ci sono dettagli a livello ufficiale in merito alle motivazioni dietro ai disservizi. Dall'operatore è infatti arrivata tramite Twitter una semplice conferma del fatto che le problematiche sono rientrate già da qualche ora (nonostante ci sia ancora qualche segnalazione su Downdetector).

Per il resto, Vodafone nell'arco delle principali ore legate ai disservizi ha consigliato un metodo per "risolvere" a coloro che stavano riscontrando problemi: spegnere e riaccendere periodicamente il modem. In parole povere, se avete ancora qualche grattacapo, questa semplice operazione potrebbe far tornare tutto alla normalità. Al netto di questo, possiamo supporre che i disservizi che si sono verificati siano legati al routing (instradamento a livello di rete).